Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
21:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На Благовещение есть целый ряд запретов.

7 апреля православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы - один из 12 главных праздников. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа - Сына Божьего.

Благовещение Пресвятой Богородицы-2018: история праздника 7 апреля

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа - Сына Божьего.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж.

Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздникаЧитать полностью

Священники хотели выдать ее замуж, но Мария решила посвятить себя Богу. Тогда священники обручили ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии и сказал: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". Архангел Гавриил возвестил ей, что она избрана стать матерью Божьей.

Благовещение-2018: что нельзя делать 7 апреля

На Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу: "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

В Благовещение нельзя ничего отдавать из дома, особенно одалживать деньги. Считается, что так можно отдать свое здоровье и благополучие.

В Благовещение нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Также нельзя шить и вязать.

Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

На Благовещение не надо сеять семена или высаживать саженцы, может не быть урожая.

В Благовещение нельзя жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить свет Ангела.

В Благовещение нельзя одевать новую одежду - порвется и испачкается так, что не отстираете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Запреты, История праздника, Православные, 7 апреля, Что нельзя делать, Благовещения Пресвятой Богородицы, Православный праздник, Благовещение 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
03 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь