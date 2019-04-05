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Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день

Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день

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Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В пятый день апреля прилетали зяблики. Птичек было принято завлекать на крыльцо и угощать зерном, льняными семечками и крошками хлеба.

В народе говорили: "Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний". Обходили5 апреля все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки, семена льна и подсолнуха. Верили 5 апреля в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны. Существовала даже присказка: "На Никонов день Весна прислала зяблика – гонца". Считалось, что именно 5 апреля прилетают зяблики.

Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь. В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.

В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны.

Традиции

Этот день — для генеральной уборки в доме и в саду. Говорили: "Домок не велик, а присесть не велит", "Домашних дел не переделаешь", "Дом хозяином велик". В саду начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину, приводили в порядок стволы плодовых деревьев. В доме вытряхивали постели, выносили мусор, меняли солому в матрасах. Выгоняли из изб притаившуюся там нечисть при помощи мяты — настоем этой травы мыли лавки, полы, столы в доме. Белили печи — это тоже позволяло избавиться от непрошеных гостей, заваривали мятный чай — это сулило здоровье всей семье. В народе считали, что в этот день прилетают зяблики. Птиц зазывали к дому и насыпали для них хлебных крошек, зернышек, иногда — льняного семени.

Народные приметы

Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето

Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков

Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2019 года

Весной в реке воды не прибыло – примета к тому, что будет жаркое лето без обильных осадков

Белка из гнезда вышла 5 апреля – вскоре настанет теплая погода

Если дворовые птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье, это плохая примета.

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