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Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями

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Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
09:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На выходных, 6 и 7 апреля, в Украине столбики термометра поднимутся еще на несколько градусов, на Благовещение на западной Украине ожидаются местами дожди.

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Правда, на Волыни и Ровенщине, а вечером и на Житомирщине возможны дожди.

Ветрено будет только в западных областях Украины. Там юго-восточный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – + 11...+13
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +10...+12
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +13...+15

На выходных, 5 и 6 апреля, погода в Украине изменится, существенно потеплеет. синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины.Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 6 апреля, малооблачная и сухая погода сохранится на всей территории страны. На юге ожидается потепление до 18 градусов выше нуля, в западных областях также будет до 18 градусов, на остальной территории будет на 2-4 градуса прохладнее. 6 апреля на юге и востоке страны местами 1-2 ° мороза; днем 11-16 ° тепла, в южной части, Днепропетровщине и Закарпатье 17-20°.

Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Львов – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Тернополь – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Луцк – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ровно – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Житомир – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Винница – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
  • Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди.  Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
  • Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

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В понедельник, 8 апреля, дожди накроют уже всю страну. Синоптики прогнозируют от 10 до 16 градусов, а в южных и крайних западных регионах воздух будет прогреваться уже до 20 градусов тепла.

Во вторник, 9 апреля, в Украине, кроме большинства восточных и северных областей, местами дождь. Температура ночью 2-8 ° тепла; днем 12-18 °, на юге страны до 20°.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

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