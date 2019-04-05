Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями

Новости Украины: На выходных, 6 и 7 апреля, в Украине столбики термометра поднимутся еще на несколько градусов, на Благовещение на западной Украине ожидаются местами дожди.

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Правда, на Волыни и Ровенщине, а вечером и на Житомирщине возможны дожди.

Ветрено будет только в западных областях Украины. Там юго-восточный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +11...+13

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +13...+15

На выходных, 5 и 6 апреля, погода в Украине изменится, существенно потеплеет. синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины.Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 6 апреля, малооблачная и сухая погода сохранится на всей территории страны. На юге ожидается потепление до 18 градусов выше нуля, в западных областях также будет до 18 градусов, на остальной территории будет на 2-4 градуса прохладнее. 6 апреля на юге и востоке страны местами 1-2 ° мороза; днем 11-16 ° тепла, в южной части, Днепропетровщине и Закарпатье 17-20°.

Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19

Львов – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Тернополь – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Хмельницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +14...+16

Луцк – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ровно – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Житомир – солнечно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Винница – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16

Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17

Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15

Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14

Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13

Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14

Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди. Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15

Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15

Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17

Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15

Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14

Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13

Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14

Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

В понедельник, 8 апреля, дожди накроют уже всю страну. Синоптики прогнозируют от 10 до 16 градусов, а в южных и крайних западных регионах воздух будет прогреваться уже до 20 градусов тепла.

Во вторник, 9 апреля, в Украине, кроме большинства восточных и северных областей, местами дождь. Температура ночью 2-8 ° тепла; днем 12-18 °, на юге страны до 20°.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.