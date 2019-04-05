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Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день

Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
08:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 5 апреля наступит новолуние в знаке Овна. Этот день весьма благоприятный для планирования важных дел и целей.

Новолуние, которое в апреле 2019 года состоится 5 числа, считается одним из энергетически самых мощных дней месяца. Он будет наполнен положительной энергетикой. Усилит вяление новой Луны в этот день также энергетика Овна, в котором и пройдет новолуние 5 апреля 2019 года.

Время апрельского новолуния – 11 часов 51 минута.

За счет влияния Овна период новолуния будет отличаться энергичностью, яркостью эмоций и активностью. Именно Овен начинает зодиакальный круг, задает ритм движения и действий для всех остальных знаков. Наиболее комфортно в период новолуния будут ощущать себя люди, которым по природе присущи жизнерадостность и активность. 

Что можно и обязательно нужно успеть сделать в этот день

Самое главное, что можно планировать на день новолуния – это разработка новых проектов. Смело можете браться за самые сложные и ответственные дела. Вероятность того, что результат не просто вас порадует, но и превзойдет все ожидания, очень высока. Более того, специалисты советуют не растрачиваться в этот день по мелочам, а заняться именно чем-то крайне важным и значимым. Энергетика Овна придаст сил и уверенности даже тем, кто себя недооценивает или излишне скромничает.

День новолуния в Овне 5 апреля 2019 года прекрасно подходит также для решения любовных проблем. В этот день Вселенная подарит вам уникальный шанс наладить личную жизнь, разрешить конфликты и забыть былые обиды. Тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, не нужно 5 апреля 2019 года замыкаться в себе и сидеть дома. Интересные знакомства и судьбоносные встречи очень вероятны в этот необычный день.

Для решения финансовых вопросов этот день тоже является благоприятным. Особенно нужно постараться в этот день раздать все имеющиеся долги. Также успехом могут увенчаться поиски новой работы, решение вопроса прибавки к зарплате или продвижения по карьерной лестнице.

Те, кто заботятся о своем здоровье и красоте, могут смело планировать на 5 апреля 2019 года поход в салон, проведение омолаживающих и оздоровительных процедур, разгрузочные дни. В новолуние они принесут огромную пользу для организма.

Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать

Поддержать здоровье в новолуние 5 апреля 2019 года помогут также и физические нагрузки. Однако слишком переутомляться тоже не стоит. Лучше отдать предпочтение легкой пробежке, езде на велосипеде или прогулке в парке. Свежий воздух подарит вам еще больше сил и энергии.

Учитывая то, что новолуние в Овне 5 апреля 2019 года выпадает на пятницу, можете смело планировать на этот день развлекательные мероприятия. Отдых в кругу родных и друзей будет очень кстати в этот день. Вечерние посиделки с близкими людьми станут прекрасным завершением этого дня.

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Новолуние, Овен, Апрель, Луна 5 апреля.
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