ПАПЦ официально заявила о поддержке украинской автокефалии

Новости Украины: Польская Автокефальная Православная Церковь объявила о поддержке украинской автокефалии и заявила о сотрудничестве с другими поместными церквями.

Польская Автокефальная Православная Церковь в официальном заявлении подтвердила поддержку украинской автокефалии.

В сообщении отмечается, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви Православной в Украине. Такое заявление было сделано от имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной Церкви в Украине.

При этом в канцелярии считают, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматично- каноническими нормами в отношении целой церкви, а не группы раскольников".

В заявлении также указано, что по мнению ПАПЦ, те, кто отступил от церкви, те были лишены священнической хиротонии и они не могут представлять "здоровый церковный организм". Эта каноническое действие нарушает евхаристическое и межправославное единство.

Сообщается, что Польская Православная Церковь контактирует с другими поместными церквями с целью уладить церковный вопрос в Украине.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия. В последствии, 3 февраля 2019 года в Соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.