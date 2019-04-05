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Епифаний принял участие во всеукраинском переписывании Библии

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Епифаний принял участие во всеукраинском переписывании Библии
15:26 Сегодня Телеграф www.pomisna.info Фото: www.pomisna.info

Новости Украины: Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний собственноручно написал стихотворение из Священного Писания на страницах уникальной рукописной Библии.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний принял участие во всеукраинском переписывании Библии. Соответствующую информацию и фотографии с мероприятия опубликовали на сайте Единой поместной УПЦ.

На сайте сообщается, что в среду, 3 апреля, митрополит Епифаний посетил Украинское Библейское Общество, которое и организовало мероприятие, посвященное проекту. 

В своем выступлении, предстоятель ПЦУ отметил, что Библия - это источник знаний, которая нам дает ответы на любые вопросы, которые волнуют нас сегодня. 

Епифаний также подчеркнул, что сегодня почти у каждого есть Священное Писание, но большинство, к сожалению, только имеют дома Книгу книг, но не воплощают в жизнь истины, данные нам Богом, который пришел, воплотился, был одним среди нас.

Отмечается, что в Библейском Обществе он собственноручно написал стихотворение из Священного Писания на страницах уникальной рукописной Библии.

Напомним, По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 было объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов. Молитвенное мероприятие прошло на Владимирской горке с участием глав церквей и региональных общин. 

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Стихотворение, Написал, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, Уникальная рукописная Библия.
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