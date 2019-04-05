Порошенко выразил надежду, что день возвращения пленных моряков наступит очень скоро

Новости Украины: Порошенко надеется, что освобождение пленных украинских моряков из российских тюрем произойдет очень скоро.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что день освобождения из российских тюрем украинских моряков, взятых в плен во время акта агрессии в районе Керченского пролива, наступит очень скоро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с военнослужащими Военно-Морских сил ВСУ и членами семей пленных военных моряков в Одессе.

"Прежде всего хотел бы обратиться к вам со словами большой благодарности за то, что вы воспитали настоящих героев. Каждый день в плену, я это очень четко понимаю - это большое испытание на мужество ваших близких, и большое испытание для вас самих", - обратился Порошенко к родным пленных военных моряков.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому сегодня проявил инициативу провести эту встречу как символ солидарности с украинскими военнопленными.

Президент выразил сожаление, что несмотря на мощную мировую солидарность с Украиной, пока не удалось добиться освобождения украинцев. "Ключ от возвращения домой лежит в руках одного человека - президента Российской Федерации", - отметил он.

"Но я верю в то, что этот счастливый день наступит. И это будет очень скоро", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, исключительно важным в совместных усилиях является очень хорошая координация юристов, спецслужб, дипломатов. "И я очень горжусь тем, как себя ведут наши военные моряки. Абсолютно четкая правовая позиция - ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции, в соответствии с международными конвенциями. Они военнопленные и должны быть немедленно возвращены домой вместе с захваченными бронекатерами и буксиром, и немедленным открытием для свободного судоходства для военных кораблей Украины", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что украинская сторона использовала все площадки, начиная от Совета Безопасности ООН и заканчивая Европарламентом, для того, чтобы ускорить эти шаги. "И сейчас мужественное поведение наших героев оценил весь мир", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября 2018 гола Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.