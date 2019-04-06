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Украинская писательница призывает украинцев писать письма с поддержкой Сущенко

Украинская писательница призывает украинцев писать письма с поддержкой Сущенко
16:13 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский режиссер и писательница Ирина Цилык попросила украинцев писать письма украинскому журналисту Роману Сущенко и другим политзаключенным Кремля.

Украинский режиссер и писательница Ирина Цилык призвала украинцев писать письма с поддержкой незаконно осужденному в России журналисту Укринформа Роману Сущенко, а также другим политзаключенным.

По словам Цилык, она плакала из-за того, что мы почти ничем не можем помочь ему и другим заключенным. Поэтому, она призывает писать письма политзаключенным, чтобы хоть так оказать им поддержку. 

По последним данным, всего в России и в оккупированном Крыму удерживают более 70 украинских политзаключенных. Сообщается, что среди них и числится украинский журналист Роман Сущенко, которого российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить политзаключенных-украинцев.

Напомним, украинская активистка Ирина Владимирова у себя на странице в Facebook опубликовала снимки письма от украинского политзаключенного Романа Сущенко. По ее словам, Сущенко описал, что после того, как их прочел цензор в колонии - часть текста зарисована или вообще вырезана из письма.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе 18 декабря 2018 года открылась выставка робот Романа Сущенко, которая является одним из общественных мероприятий в поддержку украинских политзаключенных. Главной целью которой есть освобождение всех украинских заложников. На выставке представлены увеличенные фотокопии художественных произведений политзаключенного Кремля, которые он выполнил в московской тюрьме "Лефортово" в течение 2016-2018 годов во время "следствия" по изначально сфабрикованному спецслужбами РФ делу.

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Все по теме:

Письма, Поддержка, Роман Сущенко, Ирина Цилык, Политзаключенные Кремля, Украинский режиссер и писательница.
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