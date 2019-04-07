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В ПЦУ рассказали подробности преследования в оккупированном Луганске

В ПЦУ рассказали подробности преследования в оккупированном Луганске
10:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Православной церкви Украины рассказали, что ее священнослужителей преследуют власти из оккупированной территории.

В Православной церкви Украины заявили, что ее священнослужители в Луганске подвергаются преследованиям со стороны фактической власти, установленной на оккупированной территории. Как сообщил в фейсбуке управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский), цитируя сообщение пресс-службы епархии, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в Луганске были проведены обыски .

Как говорится в сообщении, из телефонного разговора с секретарем епархии протоиереем Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции "Стоп-террор" службы "борьбы с экономическими преступлениями" группировки "ЛНР" во время обыска изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги и книги национального содержания, официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова. Сейчас по обоим священнослужителям ПЦУ ведут "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска, говорится в сообщении. Каноническая Православная церковь Украины, как и самая большая из ее предшественниц, Украинская православная церковь Киевского патриархата, уже не раз жаловались на притеснения и преследования на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

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Особенно обострилось положение в последнее время, когда фактическая власть незаконных вооруженных сепаратистских группировок "ДНР" и "ЛНР", признанных в Украине террористическими, стала требовать от общин ПЦУ регистрироваться по их "законам", угрожая возможностью полного запрета деятельности этих общин и их священнослужителей и конфискацией их имущества.

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Священнослужители, Преследования, ПЦУ, Оккупированный Луганск.
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