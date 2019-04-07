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Порошенко наградил пулеметчицу Червоную посмертно

Порошенко наградил пулеметчицу Червоную посмертно
15:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении посмертно орденом Богдана Хмельницкого погибшую волонтера Яну Червоную.

Президент Украины подписал указ №109/2019, согласно которому известного волонтера, военнослужащую батальона "Донбасс-Украина" Яну Червоную награждают посмертно орденом Богдана Хмельницкого.

В документе, который опубликован на сайте президента Украины указано, что решение о награждении орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно) принято, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 апреля, в районе населенного пункта Новозвановка-Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск погибла известная волонтер и военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

На фото Яна Червона с детьми (Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010900621933)

В последствии, 4 апреля, в  Харькове у памятника Тарасу Шевченко в центре города прошла гражданская панихида по погибшей в зоне ООС харьковчанке, старшему солдату батальона "Донбасс-Украина" Яне Червоной. Участники митинга, не скрывая слез, траурной процессией проходили мимо гроба, буквально усыпанного цветами. Яне Червоной 16 апреля исполнилось бы 40 лет. У нее остались двое детей.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Орден Богдана Хмельницкого, Яна Червона, Погибла украинская пулеметчица, Посмертно награждена.
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