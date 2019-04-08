Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила

Новости Украины: Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки.

Эхом прошедшего накануне праздника отзывался в народном календаре день Гавриила и Василия. Только, в отличие от Благовещения, 8 апреля никому работать не возбранялось, но никто из людей приметливых и сам бы этого делать не стал. Потому что давно уже замечено, что вся работа, на Гавриила с Василием произведенная, шла не впрок, а все, что ни родилось в этот день, было ничтожно и уродливо. И хотя молодые, еще не вставшие крепко на ноги, хозяева, несмотря на заветы, хлопотали с самого утра, старики, глядя на них, лишь посмеивались. Они-то знали, чем работа на Гавриила с Василием закончиться может, если только не выпадал этот день на субботу, потому что "нет легче дня супротив субботы". Хотя и она не всегда удачу приносила.

Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу. Его очень почитают в христианстве, исламе, иудаизме. Народ дал ему имя Благовест, узнав о том, что именно Архангел Гавриил возвестил о рождении Иисуса Марией. Как ни парадоксально, но у древних славян прочно закрепилось мнение о том, что все то, что родилось в этот день, будет уродливым. Говорили: "Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво". Поэтому, 8 апреля старались даже не прясть, иначе получались некрасивые вещи, которые никто не хотел носить и покупать. Считали даже что человек, родившийся в этот день, будет обладать физическим изъяном. Кстати, аналогичное поверье существовало на Рождество. Над такими людьми часто насмехались и говорили, что из них ничего путного не выйдет.

В День Гавриила Благовеста начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы. Также закладывали картофель для прорастания. Для защиты от мучнистой росы и других вредителей обливали кипятком кусты крыжовника и черной смородины. Если к 8 апреля снег окончательно сходил, то подкармливали нарциссы и тюльпаны азотом, а с лилий и пионов снимали укрытия.

Архангелу Гавриилу часто молились для избавления от лихорадки.

Народные приметы

Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать. Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября

Снег на крышах лежит – еще 30 дней он не растает

Если до этого дня не закончить последнюю пряжу, то работа еще надолго затянется, а ведь в ближайшее время нужно уже выходить на огород и в поле. Говорили: "Весной день долог, а нитка коротка". Крестьяне говорили, что на ленивых прялок нападает болезнь, при которой руки немеют и отнимаются (сухота)

Светлый восход солнца в День Архангела Гавриила – можно убирать сани, поскольку снега уже не будет

Заморозки в этот день – примета того, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро

Зацвела верба – можно выставлять пчел на пасеке

Где сильнее блестят звезды8 апреля, оттуда и ветер подует утром.