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В Украине увеличивается поток иностранных туристов

В Украине увеличивается поток иностранных туристов
14:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: После спада турпотока 2014-2016 годов уже третий год подряд отмечается рост потока иностранных туристов.

В Украину возвращаются иностранные туристы, поток которых значительно упал с началом "евромайдана" и боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.

"После спада турпотока 2014-2016 годов уже третий год подряд отмечается рост потока иностранных туристов. Возвращаются к нам белорусы, поляки, молдаване и граждане других стран, поскольку есть лоукостеры и есть возможность ими летать, чтобы отдыхать в Украине", - отметил Царук. При этом он добавил, что наибольшее количество туристов приезжает из Польши, Беларуси, Турции, Израиля, а также из Молдовы.

Однако, по мнению эксперта, в Украине не хватает комфортабельных отелей класса 3-4 звезды. В частности такая ситуация сложилась в Херсонской области, куда также едут иностранцы на отдых.

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Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко считает, что Одесская область должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли. Также Президент добавил, что Одесса является туристической столицей Украины, и морским и культурным центром государства.

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Туристы, Владимир Царук, Центр развития туризма Украины, Туристическое агенство.
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