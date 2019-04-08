В Украине увеличивается поток иностранных туристов

Новости Украины: После спада турпотока 2014-2016 годов уже третий год подряд отмечается рост потока иностранных туристов.

В Украину возвращаются иностранные туристы, поток которых значительно упал с началом "евромайдана" и боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.

"После спада турпотока 2014-2016 годов уже третий год подряд отмечается рост потока иностранных туристов. Возвращаются к нам белорусы, поляки, молдаване и граждане других стран, поскольку есть лоукостеры и есть возможность ими летать, чтобы отдыхать в Украине", - отметил Царук. При этом он добавил, что наибольшее количество туристов приезжает из Польши, Беларуси, Турции, Израиля, а также из Молдовы.

Однако, по мнению эксперта, в Украине не хватает комфортабельных отелей класса 3-4 звезды. В частности такая ситуация сложилась в Херсонской области, куда также едут иностранцы на отдых.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко считает, что Одесская область должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли. Также Президент добавил, что Одесса является туристической столицей Украины, и морским и культурным центром государства.