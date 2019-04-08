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Кулеба рассказал, привязан ли "безвиз" к результатам президентских выборов

Кулеба рассказал, привязан ли "безвиз" к результатам президентских выборов
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: По словам дипломата, страхи о том, что из-за возможной смены президента, у украинцев начнутся проблемы с беспрепятственным выездом за рубеж, беспочвенны.

Чтобы Украина могла пользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом, она должна соответствовать четким критериям. Страхи наших сограждан о том, что из-за возможной смены президента, у украинцев начнутся проблемы с беспрепятственным выездом за рубеж, беспочвенны. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передают "Факты".

Дипломат отметил, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов. И все разговоры о том, что в случае победы Зеленского режим безвиза для украинцев будет ограничен, странные, не имеющие под собой почвы.

"А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам", - уточнил Кулеба.

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Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Первая подача результатов национального экзит-пола второго тура выборов будет в 20:00 по состоянию на 18.00, второй экзит-пол будет в 22 часа.

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Безвизовый режим, Дмитрий Кулеба, Президентские выборы 2019, Представитель Украины в Совете Европы.
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