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Второй тур выборов 2019: стало известно, когда будут результаты экзит-пола

Второй тур выборов 2019: стало известно, когда будут результаты экзит-пола
15:30 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Первая подача результатов национального экзит-пола второго тура выборов 21 апреля будет в 20:00 по состоянию на 18.00, второй экзит-пол будет в 22 часа.

Директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина на брифинге рассказала, что первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине будут оглашены в 20.00 21 апреля.

Бекешкина отметила, что расписание по объявлению результатов будет таки же, как и во время проведения первого тура президентских выборов 31 марта. Запланировано, что  в 14:00 будет сбор журналистов, где будет сообщено, как проходит экзит-пол. 

Отмечается, что первые результаты будут оглашены в 20:00, информация будет подана по состоянию на 18:00, а второй экзит-пол будет в 22 часа.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины 7 апреля объявила окончательные результаты выборов президента первого тура. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно. 

По ее словам, размер бюллетеня во втором туре будет составлять 20 на 15 см и будет  серо-голубого цвета. В нем будут указаны две фамилии кандидатов в президенты Украины, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

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Результаты, Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Национального экзит-пола, Второй тур выборов 21 апреля 2019 года.
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