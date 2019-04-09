Укрзализныця: Пассажиропоток между Украиной и Россией сократился

Новости Украины: Пассажиропоток между Украиной и Россией за пять лет сократился на 64%.

Общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Украина - Российская Федерация за пять лет составляет почти 64%. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на ответ АО "Укрзализныця" на запрос.

По данным "Укрзализныци", в 2014 году в сочетании Украина - Российская Федерация перевезено 2,2 млн пассажиров, а в 2018 году это количество составляло 772,9 тыс. пассажиров, что на 1,4 млн, или на 64,3%, пассажиров меньше.В обратном направлении в пассажирских поездах в 2014 году перевезено 2,1 млн пассажиров, в 2018 году - 760,3 тыс. пассажиров. Таким образом, за последние пять лет, общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Российская Федерация - Украина составляет 1,3 млн пассажиров, или 63,7%.

Ранее сообщалось, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Однако в "Укрзализныце" заявляли, что Киев официально не принял соответствующего ограничительного решения