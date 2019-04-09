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Киев пока не выдал России обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes

Киев пока не выдал России обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes
23:35 Вт, 9 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина пока не выдала России Дукузова, обвиняемого по делу об убийстве Хлебникова.

Обвиняемый в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов по-прежнему находится в Украине, где он является фигурантом уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В ежегодном докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в "Интерфакс", говорится: "Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям генеральной прокуратуры РФ компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова".

Источник "Интерфакса" уточнил, что "Магомед Дукузов является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Украине, и до сих пор находится на территории этой страны".

Позже во вторник в Киеве подтвердили данную информацию.

"Он (М.Дукузов - Ред.) в Украине под следствием по состоянию на сегодня, на конец апреля - очередное судебное заседания. Следствие ведет СБУ, Львов", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В свою очередь замгенпрокурора Украины Евгений Енин пояснил агентству: "Мы приняли решение о выдаче с отсрочкой. У человека впереди суд за преступление, совершенное в Украине".

В декабре 2017 года Е.Енин уже заявлял, что Киев не выдаст М.Дукузова, обвиняемого в России в причастности к убийству главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, пока не будет решения по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него в Украине.

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Тогда же Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Киеве гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол по подозрению в причастности к совершению ряда заказных убийств, в том числе главного редактора русского издания Forbes. По данным ведомства, после бегства из России задержанный входил в состав организованной преступной группировки, которая в Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей.

Главный редактор российского издания журнала 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года.

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Россия, Forbes, Пол Хлебников, Андрей Лысенко, Магомед Дукузов.
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