Родственники украинских политзаключенных направили обращение в ПАСЕ

Новости Украины: Родственники украинских политзаключенных призывают ПАСЕ не отменять санкции против РФ.

Родственники украинских граждан, которые противоправно содержатся в России, а также на оккупированных территориях, призывают делегатов ПАСЕ не принимать изменения в регламент, которые могут обеспечить снятие санкций против российской делегации в условиях продолжения агрессии против Украины.

Об этом говорится в распространенном Центром гражданских свобод обращении родственников украинских заложников кремлевского режима к делегатам ПАСЕ накануне голосования резолюции, в которой пророссийское лобби продвигает процедурные изменения в пользу РФ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы высоко ценим твердую реакцию Парламентской ассамблеи на нелегальную аннексию Крыма и военные действия России в восточной Украине. Мы благодарны Ассамблеи за призывы к России освободить наших близких. В то же время, мы с болью и с разочарованием наблюдаем за попытками разрешить России вернуться в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, содержащиеся в ее резолюциях ", - говорится в обращении.

Родственники украинских заключенных отмечают, что на этой весенней сессии Ассамблеи делегаты рассматривают предложения по внесению изменений в механизм наложения санкций.

Как оговаривается, это вероятно может восстановить права России в Ассамблее и в то же время избежать ответственности за то, что сделано российским режимом с украинскими гражданами.

"Эта так называемая реформа будет означать политическое решение для некоторых и потерю надежды для нас. Мы верим в Совет Европы. И так же убеждены наши родственники, находящиеся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях. Пожалуйста, не разрушайте эту веру", - подчеркнули родственники украинских заключенных РФ.

Как сообщалось ранее, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возвращению России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

С начала военной агрессии против Украины в 2014 году Россия удерживает не менее 97 политических заложников и военнопленных на своей территории и около 120 человек на оккупированных украинских территориях, включая Крым.