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СМИ: Специалисты VADA уже приехали в Украину проверять кандидатов в президенты

СМИ: Специалисты VADA уже приехали в Украину проверять кандидатов в президенты
06:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украину прибыли эксперты VADA по приглашению Кличко.

По приглашению украинского боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

Об этом сообщило интернет-издание Sportarena.

Делегацию экспертов, по данным издания, возглавит президент и основатель VADA Маргарет Гудман.

Эксперты приехали, чтобы взять анализы у кандидатов в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, если те дадут на это согласие.

Как сообщалось ранее, 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, выдвинув ряд условий, одним из которых стала сдача анализов на алкоголь и наркотики.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали образцы биоматериалов. В тот же день главный врач киевской городской клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заявил, что психоактивных веществ в организме Порошенко не найдено, а лаборатория клиники Eurolab сообщила, что не обнаружила наркотиков в анализах Зеленского.

Владимир Кличко назвал сдачу анализов кандидатами смешной. Он предложил организовать повторную процедуру в международной организации WADA, но потом исправил сообщение в Facebook, написав, что пригласил специалистов VADA.

"Я как спортсмен, сдавший сотни таких анализов, знаю, что на протяжении нескольких часов после сдачи анализов крови или урины нельзя показать результаты и сказать, что вот я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить", – отметил он.

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7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти профессиональный тест на наркозависимость.

По его словам, он ждет приезда в страну экспертов "международной организации допингового контроля, которая вывела на чистую воду российское допинговое агентство и добилась снятия России с большинства соревнований", имея в виду WADA - Всемирное антидопинговое агентство.

В тот же день Кличко сообщил, что в Украину едут специалисты VADA.

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Владимир Кличко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, VADA, Второй тур, Выборы 2019, Маргарет Гудман.
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