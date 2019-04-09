В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"

Новости Украины: Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отмечает, что в ЦИК пока не поступали обращения от кандидатов в президенты Украины по изменению нормативных актов, регулирующих формат проведения предвыборных дебатов.

"Никто из штабов кандидатов в президенты не обращался в Центральную избирательную комиссию по этому вопросу", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Т.Слипачук отметила, что постановление ЦИК, регламентирующее порядок проведения дебатов, четко соответствует международным стандартам проведения дебатов.

Она также указала, что закон "О выборах президента" предусматривает, что дебаты между кандидатами проводятся на Общественном телевидении за счет средств государственного бюджета, и ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство.

"Дебаты, которые установлены непосредственно в ст. 62 (закона о выборах президента, - ред.), соответствуют международной практике. Согласно постановлению №472 от 5 мая 2014 есть четыре базовых принципа, которые должны быть соблюдены при проведении дебатов… Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.

апомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.