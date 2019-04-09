Скачать
Вторник, 09.04.2019
В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"
В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"
Укрзализныця: Пассажиропоток между Украиной и Россией сократился
Укрзализныця: Пассажиропоток между Украиной и Россией сократился
Украинка Завадская зачехлила ракетку на старте турнира в Лугано
Украинка Завадская зачехлила ракетку на старте турнира в Лугано
Стильный выход в свет королевы Летиции
Стильный выход в свет королевы Летиции

В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"

В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"
13:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины.

 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отмечает, что в ЦИК пока не поступали обращения от кандидатов в президенты Украины по изменению нормативных актов, регулирующих формат проведения предвыборных дебатов.

"Никто из штабов кандидатов в президенты не обращался в Центральную избирательную комиссию по этому вопросу", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Т.Слипачук отметила, что постановление ЦИК, регламентирующее порядок проведения дебатов, четко соответствует международным стандартам проведения дебатов.

Она также указала, что закон "О выборах президента" предусматривает, что дебаты между кандидатами проводятся на Общественном телевидении за счет средств государственного бюджета, и ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство.

Выборы-2019: В "Суспильном" подсчитали стоимость дебатов

"Дебаты, которые установлены непосредственно в ст. 62 (закона о выборах президента, - ред.), соответствуют международной практике. Согласно постановлению №472 от 5 мая 2014 есть четыре базовых принципа, которые должны быть соблюдены при проведении дебатов… Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.

апомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

По просьбе Кличко в Киев приедут эксперты WADA

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, WADA, Второй тур выборов, Выборы 2019, Суспильне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
03 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
04 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
05 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
На Донбассе подорвалась группа пиротехников: один погиб, еще два ранены
На Донбассе при разминировании погиб сапер
Заробитчане перевели в Украину рекордные 14 миллиардов долларов
Заробитчане перевели в Украину рекордные суммы
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь