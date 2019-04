По просьбе Кличко в Киев приедут эксперты WADA

Украинский боксер Владимир Кличко у себя на странице в Twitter сообщил, что в Киев в ближайшие дни приедут специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации WADA для проведения экспертизы биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

При этом украинский боксер спросил у кандидатов на пост главы государства готовы ли они в очередной раз сдать анализы.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe

— Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.