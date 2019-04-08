По просьбе Кличко в Киев приедут эксперты WADA

Новости Украины: Профессиональный украинский боксер Владимир Кличко рассказал. что в Киеве приедут специалисты WADA, чтобы провести анализы у кандидатов Порошенко и Зеленского.

Украинский боксер Владимир Кличко у себя на странице в Twitter сообщил, что в Киев в ближайшие дни приедут специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации WADA для проведения экспертизы биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

При этом украинский боксер спросил у кандидатов на пост главы государства готовы ли они в очередной раз сдать анализы.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.

Ранее, профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман. Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. Из-за этого, он предложил Порошенко и Зеленскому сделать квалифицированный повторный тест.

Первым на предложение отреагировал действующий глава государства Петр Порошенко и заявил о готовности в начале этой недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA).

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.