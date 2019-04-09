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Выборы-2019: В "Суспильном" подсчитали стоимость дебатов

Выборы-2019: В "Суспильном" подсчитали стоимость дебатов
13:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: texty.org.ua

Новости Украины: Теледебаты кандидатов в президенты в студии "Суспильного" обойдутся госбюджету почти в 5,8 миллионов гривен.

Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 миллионов 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", – отметил Аласания.

Он объяснил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

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Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.

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НСК Олимпийский, Дебаты, Владимир Зеленский, WADA, Выборы 2019, Суспильне.
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