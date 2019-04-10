Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона

Новости Украины: В этот день особо чествуют цветы мать-и-мачехи, которые одними из первых расцветают на теплом весеннем солнышке.

Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял. Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

Также считалось, что мать-и-мачеха "покровительствует" сиротам и помогает им преодолеть одиночество. Существовала легенда, посвященная этому цветку. Так, была дочка у одной женщины, и мать ее очень любила. Но, к сожалению, девочка умерла, и из материнской любви появился цветок, который войлочной стороной листа укрывал могилу девочки. Но была у этой женщины еще и падчерица, которую она не любила. Именно поэтому, другая сторона листа является более жесткой.

Считалось, что 10 апреля обязательно нужно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной в омут не утянул. Также в этот день около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться.

Народные приметы

Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся

Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха. Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды

Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков

Третья хвоя уже опала – примета того, что ледоход начнется через 2 недели, и именно тогда наступит вена

Чайки над домом летают 10 апреля – на реке скоро начнет таять лед Чибисы летают низко – жди засухи.