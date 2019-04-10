Вятрович объяснил, почему День победы 9 мая не должен быть выходным

Новости Украины: Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что праздник День победы 9 мая нужно оставить, но выходной день стоит перенести на 8 мая.

Председатель Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью рассказал, что в этом году День победы 9 мая, как и прежде, будет выходным, но от этого стоит отказаться. Он считает, что пока этот день остается выходным одновременно с Россией, то он будет иметь российско-советский формат.

При этом, Вятрович отметил, что 9 мая должен остаться Днем победы над нацизмом, в этот день должны вспоминать ветеранов Второй мировой, в частности ветеранов Красной армии.

Он считает необходимым сделать 8 мая выходным днем вместо 9 мая, но чтобы формат праздника в этот день был совсем другим. В пример Вятрович навел 7 ноября – день революции в России в 1917 году. По его словам, до отмены этой даты в стране почти ежегодно происходили драки, стычки, недоразумения. Однако, после отмены выходного все забыли о том, что 7 ноября может быть днем политических противоречий.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом данного праздника является красный мак. Именно тогда, народные депутаты и решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом. в прошлом году Владимир Вятрович внес предложение на рассмотрение Верховной Рады перенести государственный праздник с 9 на 8 мая.