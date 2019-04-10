Опаснее курения: Супрун назвала "главного убийцу" человечества

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, как плохое питание влияет на продолжительность жизни и дала советы для улучшения рациона.

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди потребляют очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Представьте, что каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу", - пишет Супрун.

Она отметила, что именно чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе вызывают более 50% смертей, связанных с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потребления красного мяса и процесованих мясных продуктов, подслащенных напитков и транс-жиров.

Кроме смертности, неправильное питание влияет на показатель DALY (Disability-Adjusted Life Year). Это количество лет здоровой жизни, утраченных в результате болезни или смерти.

"В результате плохого питания потеряно 255 млн лет здоровой жизни - это составляет 16% от DALY среди взрослых всего мира", - пишет Супрун.

И.о. министра здравоохранения предоставила рекомендации, что нужно делать, чтобы улучшить рацион.