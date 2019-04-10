Опаснее курения: Супрун назвала "главного убийцу" человечества

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.
"Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди потребляют очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Представьте, что каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу", - пишет Супрун.
Она отметила, что именно чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе вызывают более 50% смертей, связанных с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потребления красного мяса и процесованих мясных продуктов, подслащенных напитков и транс-жиров.
Кроме смертности, неправильное питание влияет на показатель DALY (Disability-Adjusted Life Year). Это количество лет здоровой жизни, утраченных в результате болезни или смерти.
"В результате плохого питания потеряно 255 млн лет здоровой жизни - это составляет 16% от DALY среди взрослых всего мира", - пишет Супрун.
И.о. министра здравоохранения предоставила рекомендации, что нужно делать, чтобы улучшить рацион.
- Уменьшайте потребление соли. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли, читайте этикетку - если соль находится в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание, замените соль на пряности и старайтесь готовить дома - это лучший способ контролировать количество потребленной соли.
- Выбирайте цельнозерновые продукты на замену хлебу из белой муки или батона. Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки, макаронным изделиям из муки грубого помола.
- Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с приложенными сахарами. Овощи и фрукты не только полезны, но и доступны.
- Не ешьте много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должно быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление - не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар - не ешьте дополнительно сладости.
- Контролируйте размер порции. Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите. Чтобы уменьшить риски переедания - следите за размером порций различных продуктов. Размер может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей или пищевых рекомендаций, которых вы придерживаетесь.