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Супрун рассказала о вредных напитках: могут вызывать выкидыши и рак

Супрун рассказала о вредных напитках: могут вызывать выкидыши и рак
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему вредно пить воду из-под крана и чем опасны энергетики.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook отметила, что хоть большинство и выполняет ее совет "пейте больше воды", но в то же время есть люди, которым не очень хочется ему следовать, ведь вода "никакая". Куда лучше что-то сладенькое, с газом, которое придаст энергии.

В связи с этим, Супрун решила рассказать о пользе и вреде разных напитков.

Начать она решила с самого доступного и полезного напитка, с помощью которого легко можно утолить жажду.

  • Можно ли пить воду из-под крана или лучше кипятить?

Супрун советует пить отстоянную и кипяченую воду, а еще лучше - отфильтрованную. Она предупреждает, что даже если вы проверили воду и она чистая от бактериального загрязнения, пить ее сразу из-под крана нельзя.

Отстаивание воды  позволяет вредным веществам осесть, а фильтрация избавляет воду от мелких частиц, например, ржавчины, а также ионов. При этом, чиновница призывает не забывать вовремя менять фильтр, иначе эти частички начнут выходить с него в воду, а не наоборот.

  • Можно ли пить минеральную воду?

Минеральные воды с содержанием кальция и магния могут иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Состав ее уровня в воде важен в первую очередь тем людям, у которых существуют проблемы со здоровьем. 

Супрун отмечает, что для кого-то минералка с магнием и кальцием — это источник полезных ионов, которые хорошо усваиваются, а для кого-то - увеличение риска камней в почках. Кроме того, если у вас есть проблемы с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы, она советует проконсультироваться с врачом по поводу жесткости и минерального состава воды, который вам подойдет. Также, следует обратить внимание, что натриевая минеральная вода может повысить давление.

Теперь переходим к более тяжелой артиллерии

  • О вреде энергетиков

Во всемирной организации здравоохранения предостерегают, что энергетики в составе имеют очень много сахара, кофеина и других стимулянтов. Поэтому,  при регулярном их употреблении они систематически портят здоровье.

Минздрав предупреждает, что если пить энергетики постоянно, здоровью можно нанести следующий вред:

  • Чрезмерное количество кофеина может проявится в гипертензии, повышенном сердцебиении, тошноте и даже конвульсиях;
  • Рискуете приобрести диабет второго типа: кофеин снижает чувствительность к инсулину, а сахар энергетиков повышает уровень глюкозы в крови. В одной баночке — 28 граммов сахара, а дневная норма потребления добавленных сахаров — до 50 граммов, а лучше — до 30
  • Угроза выкидыша на позднем сроке, мертворождение или рождение детей с низким весом
  • Различные повреждения зубов;
  • Может стать причиной нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем — сердце болит, голова не работает, режим сна нарушен, хочется еще энергетика; 
  • Ожирение; 
  • Агрессивное поведение; 
  •  При потреблении энергетиков и занятиями спортом увеличивается риск черепно-мозговых травм; 
  •  Склонность к другим зависимостям. 

Также Супрун предостерегает людей от потребления сладких газированных напитков. Это чревато такими последствиями:

▪ ожирением, в том числе у детей;

▪ инсулинорезистентностью и риском диабета. Если пить два стакана сладкого и шипучего ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%;

▪ риск подагры возрастает на 80%, если каждый день освежаться “ситро”. Исследование длилось 22 года;

▪ более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;

▪ привычкой к потреблению сладкого;

▪ высокий риск кариеса;

▪ фосфорная кислота сладких напитков требует уравновешивания. Поэтому из костей выходит кальций;

▪ сладкие напитки могут увеличивать вероятность рака.

  • Соки также не являются здоровой альтернативой

Супрун предлагает комбинировать соки свежевыжатые соки с овощами, чтобы таким образом уменьшить содержание сахара. Все потому, что в них высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка — это то самое, что поесть конфет — опять низкая кислотность (которая вредит зубам). Поэтому, чиновница рекомендует употреблять фрукты лучше целыми или в виде фруктово-овощных смузи.

  • Диетические напитки с заменителями сахара

Супрун предостерегает, что такие подсластители, как сахарин, влияют на микрофлору кишечника. А от нее зависит наша склонность к диабету, ожирению, депрессии и нездоровой пище. 

Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни

Чиновница предлагает вместо воды принимать самостоятельно приготовленный лимонад, узвар из сухофруктов, фильтрованный кофе.  По ее словам, лучшим источником минералов являются молочная сыворотка: в одном стакане четверть дневной нормы кальция и фосфора, и десятая часть потребности в цинке, калии и магнии. Смешайте сыворотку с соком, и получите безопасный энергетик.

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Все по теме:

Вред, Соки, Энергетики, Вредные напитки, Ульяна Супрун, Вода из-под крана, Можно ли пить воду из-под крана.
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