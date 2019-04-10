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Подозреваемый в убийстве "Сармата" остается под стражей

Подозреваемый в убийстве "Сармата" остается под стражей
22:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Виктору Власюку.

Он подозревается в организации убийства участника боевых действий Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что сторона обвинения обосновала необходимость продолжения ареста рисками побега подозреваемого, давления на свидетелей, следствие и уничтожение вещественных доказательств.

В то же время сторона защиты Власюка возражала против удовлетворения ходатайства, подчеркивая, что подозрение необоснованно, доказательств вины недостаточно и вообще дело сфальсифицировано. К тому же, защита заявила, что в розыск Власюк был объявлен за хулиганство, а о его причастности к убийству "Сармата" свидетельствуют только телефонные переговоры с другими фигурантами.

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Виктору Власюку инкриминируют организацию заказного убийства, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Также ему инкриминируют разбойное нападение и бандитизм.

По данным следствия, Власюк является лидером преступной группировки Днипра, в которую входило около 10 человек. Именно Власюк, по версии следствия, получил заказ от неустановленного лица на убийство Олешко и вместе с другими подозреваемыми Евгением Бродским и Михаилом Сигидой разработал план совершения преступления.

Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Как известно, Виталий Олешко был убит выстрелом в спину 31 июля 2018 года в Бердянске.

8 апреля 2019 года Печерский райсуд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому.

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Суд, Убийство, Печерский суд, Арест, Сармат, Убийство Сармата, Виталий Олешко, Убийство Виталия Олешко, Виктор Власюк.
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