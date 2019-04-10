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ЕС, Канада и США осудили действия РФ в Керченском проливе

ЕС, Канада и США осудили действия РФ в Керченском проливе
23:35 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЕС, Канада и США осудили инспекционный режим России в Керченском проливе.

ЕС, Канада, США и представитель Еврокомиссии в Международной морской организации (ИМО) осудили введенный РФ инспекционный режим и препятствия для судоходства, вызванные незаконным строительством моста через Керченский пролив.

Встреча состоялась 10 апреля, сообщает Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии.

"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", - сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что Украина выразила протест в ИМО в связи с противоправным строительством России моста через Керченский пролив и дискриминационными проверками судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

Кроме того, украинская делегация также в который раз призвала Российскую Федерацию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время прохождения через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

В Одесский порт прибыла партия военной техники из США

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские корабли в районе Керченского пролива атаковали катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы. Украинцев перевезли в Москву, где их удерживают в СИЗО "Лефортово".

Все задержанные украинские военные заявили следствию, что являются военнопленными.

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ЕС, США, Канада, Керченский пролив.
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