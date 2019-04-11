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Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Болезнь Паркинсона – совершенно особое состояние, о котором общество знает очень и очень мало.

Сегодня, 11 апреля, отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

В этот день во многих благотворительных организациях и больницах проводятся лекции, на которых рассказывают о ранних симптомах, методах коррекции и о другой полезной информации по поводу этого заболевания.

Его отмечают в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона (1755-1824), который впервые описал хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы.

История Болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона является наиболее частым нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. Заболевание встречается везде. Его частота колеблется от 60 до 140 человек на 100 тысяч населения, число больных значительно увеличивается среди представителей старшей возрастной группы. Удельный вес людей с болезнью Паркинсона в возрастной группе людей старше 60 лет составляет 1%, а старше 85 лет – от 2,6% до 4%.

Только в 1817 году английский врач Джеймс Паркинсон написал "эссе о дрожательном параличе". На примере 4 больных он оценивал симптомы и динамику развития заболевания. Вот только медицинская общественность не обратила на него никакого внимания. И лишь благодаря исследованиям Жана Шарко в период с 1868 по 1881 год, про "дрожательный паралич" заговорили на официальном уровне.

В 1950 году были исследованы биохимические проявления этого заболевания, в 1997 – определён состав характерных телец Леви – одного из основных маркеров паркинсонизма. Что касается лечения, то первая деструктивная операция была проведена в 1939 году, а первое вживление электродов – в восьмидесятых годах.

А потом, с подачи Всемирной организации охраны здоровья, дата 11 апреля была официально признанной Всемирным днём борьбы с болезнью Паркинсона.

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2019 года

Чаще всего первые симптомы заболевания появляются в 55-60 лет. Однако в ряде случаев болезнь может развиться и в возрасте до 40 (болезнь Паркинсона с ранним началом) или до 20 лет (ювенильная форма заболевания).

На сегодня болезнь Паркинсона является неизлечимой, все существующие методы лечения направлены лишь на облегчение ее симптомов. По выводам ученых, мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. А вот существенных расовых различий в структуре заболеваемости не выявлено.

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