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ЦИК не пошел на уступки главному раввину Украины

ЦИК не пошел на уступки главному раввину Украины
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В день выборов на праздник Песах избирательные участки по всей Украине будут работать в штатном режиме.

Избирательные участки во время второго тура выборов Президента Украины 21 апреля будут работать согласно закону - с 08.00 до 20.00. Работа участков продлена не будет, как об этом просил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Об этом раввин написал в Facebook.

"Дорогие друзья! В последние дни я получил сотни звонков и сообщений с просьбой сообщить о решении ЦИК в связи с моим обращением – просьбой продлить часы работы избирательной комиссии во втором туре выборов Президента Украины, выпадающем на день праздника Песах. 10 апреля ЦИК ответил, что к сожалению, не могут изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК", - отметил он.

В то же время он напомнил, что можно войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звёзд. После чего исполнить свой гражданский долг".

Как сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман просил ЦИК в день выборов продлить работу избирательных участков в связи с праздником Песах.

Продлить работу раввин просил хотя бы на одном избирательном участке в крупных городах Украины.

Песах в 2019 году начинается с вечера 19 апреля.

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

Напомним, ЦИК утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины с учетом повторного голосования.

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ЦИК, Избирательные участки, Песах, Раввин, Выборы 2019.
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