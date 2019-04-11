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Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня

Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня в преддверие второго тура президентских выборов.

Более ста тысяч украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать своей выбор во втором туре президентских выборов в Украине, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Ещё одна уникальная тенденция после первого тура... Сегодня фактически третий день, когда у украинцев есть возможность подать документы для того, чтобы проголосовать во втором туре не по месту своей регистрации (изменить адрес голосования -ред.). Только за эти три дня более ста тысяч украинцев изменили свое место голосования и готовы прийти голосовать во втором туре", - сказал министр, выступая в четверг на Форуме по безопасности в Киеве.

По словам П.Петренко, количество таких людей увеличивается.

"Мы видим абсолютно иную политическую реальность. Очень рассчитываю, что второй тур также пройдет часто и открыто", - добавил министр.

В целом, говоря о проведении первого тура выборов, глава Минюста обратил внимание на то, что был соблюден принцип конституционного права каждого гражданина давать оценку действиям власти. "У нас много уникальных новаций... количество кандидатов... количество наблюдателей... минимальное количество нарушений, которые были зафиксированы", - сказал П.Петренко.

Также он подчеркнул, что еще одна важная новация - отсутствие инициирования судебных процессов от кандидатов по оспариванию результатов выборов.

Напомним, те, кто во втором туре собирается голосовать не по месту прописки, следует как можно быстрее обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить либо изменить место голосования. Так, в этот раз период проверки себя в списках завершается 15 апреля.

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Минюст, Голосование, Павел Петренко, Выборы 2019.
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