Второй шанс: изменить место голосования во втором туре можно до 15 апреля

Новости Украины: Стало известно, когда заканчивается срок проверки себя в списках голосования не по месту жительства.

Как сообщает Министр юстиции Павел Петренко, те, кто во втором туре собирается голосовать не по месту прописки, следует как можно быстрее обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить либо изменить место голосования.

Так, в этот раз период проверки себя в списках завершается 15 апреля. Подать заявление о изменении избирательного участка можно с 11 числа текущего месяца. Если официальные результаты первого тура президентских выборов станут известны раньше, у избирателей будет больше времени на процедуру регистрации.

Граждане могут подать заявление о голосовании за местом фактического проживания или работы, а не только прописки. Чтобы подать необходимые документы, следует прийти орган ведения реестра избирателей. Там же написать заявление о голосовании на участке конкретного округа.

При себе должны быть документы, удостоверяющие личность: паспорт и документ, который подтверждает необходимость временного изменения места голосования. Это могут быть билеты, договор об аренде жилья, справка с места работы. После подачи заявления будет выдана временная справка, с которой необходимо прийти на участок в день голосования.

Изменить место голосования можно единожды не зависимо от причин этого решения. Те, кто провел данную процедуру перед первым туром, обязан повторить ее до 15 апреля, чтобы принять участие во втором туре выборов.