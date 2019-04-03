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Олег Скрипка прокомментировал результаты первого тура

Олег Скрипка прокомментировал результаты первого тура
11:16 Сегодня Телеграф по материалам сайта glavnoe.ua www.otclick.com.ua

Новости Украины: Музыкант и шоу-мен Олег Скрипка дал комментарий по поводу результатов первого тура выборов президента Украины, добавив несколько советов на будущее избирателям.

По мнению украинской знаменитости, первая тройка лидеров первого тура - достойные люди. Олег Скрипка добавил, что лично знаком со многими кандидатами в президенты, в том числе и с теми, кто выходит во второй тур и остался на третьем месте в гонке. Опираясь на это, музыкант положительно высказался о них, заявив, что "никто не сдаст Украину, никто ее не предаст".

Результаты первого тура точно "взбодрят" команду Порошенка и его самого, считает Скрипка. Но народ уже знает его в деле, и поэтому сюрпризов быть не должно. Что касается Зеленского, то он, по мнению музыканта, станет "свежими мозгами" в политике. Соответственно, дела и подходы его команды будут другими.

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Что касается предстоящего второго тура, то в этом аспекте звезда украинского шоу-биза дал несколько советов избирателям. Для взвешеного решения следует искать информацию своими силами. В Сети, в программах кандидатов, в выступлениях на прямых эфирах и интервью с минимальным вмешательством посредством монтажа.

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Олег Скрипка подметил, что выбор, сделанный на эмоциях, вредит избирательному процессу. Воспринимать информацию необходимо хладнокровно, а не эмоционально. В любом случае, как утверждает знаменитость, время покажет, насколько будущий Глава страны эффективно справляется со своей работой.

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