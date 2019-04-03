Последний звонок-2019: когда состоится школьный выпускной

Новости Украины: Дата выпускного бала в украинских школах привязана к окончанию основной сессии внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Каждая школа в праве самостоятельно выбирать день для праздничного вечера - в рамках от 24 мая до24 июня.

Последний звонок для выпускников 2019 прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны - 31 мая, но в некоторых учебных заведения это может произойти и раньше - 24 мая. А сессия ВНО начнется немного раньше: 21 мая с тестирования по математике и завершится 13 июня тестированием по химии.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.