Порошенко назначил стипендии детям погибших журналистов

Новости Украины: Президентские стипендии назначены нескольким детям погибших при выполнении профессиональных обязанностей журналиста.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Соответствующий указ № 95/2019 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

"Стипендия предназначена Устине Гурняк 2012 года, чей отец фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Также стипендия предназначена Елене Черниковой, в 2014 году рождения, дочери журналиста Александра Черникова, который погиб 22 января 2015 в бою у Авдеевки. Александр работал видеооператором на днепровском "9 канале" и в других днепровских СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Согласно тексту указа, теперь героям Украины будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно или в случае смерти героя Украины единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам их семей.