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Президентом подписан закон о денежном вознаграждении героям Украины

Президентом подписан закон о денежном вознаграждении героям Украины
02:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Новый закон Украины: героям Украины будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение.

Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно тексту указа, теперь героям Украины будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно или в случае смерти героя Украины единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам их семей. Также в пресс-службе Администрации президента отметили, что единовременное денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

"Указом также поручено Кабинету Министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусматривать при разработке проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - сказано в сообщении. Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

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"Статья 1 указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - добавили в АП.

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Закон, Президент, Кандидат, Герой Украины, Петр Порошенко.
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