Скачать
Четверг, 11.04.2019
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня
Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос
Мальвина с голубыми локонами: новый цвет волос Дорофеевой

"Паспортный сервис" приостанавливает выдачу биометрических паспортов

"Паспортный сервис" приостанавливает выдачу биометрических паспортов
22:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Центры "Паспортный сервис" с 27 апреля по 2 мая приостанавливают оформление и выдачу биометрических документов.

Все центры "Паспортный сервис" с вечера 27 апреля по 2 мая не будут оформлять и выдавать биометрические документы по техническим причинам, оформление справок будет осуществляться в обычном режиме.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 – все центры "Паспортный сервис" – на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам. Просим прощения за неудобства", - сказано в сообщении на сайте госпредприятия "Документ" в четверг.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте.

Как оформить биометрический паспорт онлайн: инструкция

"Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биометрический паспорт, Паспортный сервис, Биометрические документы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
Тимошенко готова помочь Порошенко или Зеленскому
Тимошенко готова помочь Порошенко или Зеленскому
&quot;Обе такие красавицы&quot;: Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь