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Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника

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Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В этот день хозяйки пекли особое постное печенье в форме лестницы и кормили им каждого члена семьи.

Говорили, что именно на День Иоанна Лествичника начинал беситься Домовой – он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. Чтобы 12 апреля дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами. Также считалось, что лучше не выходить во двор без особой необходимости, чтобы не попасться домовому на глаза. Рассказывали, что это время, когда домовой меняет свой кожный покров на новый или женится на ведьме. Этим и объясняется его беспокойное поведение. Поэтому, в день 12 апреля славяне старались загнать в хлев весь скот, запереть его там, отправиться домой и даже не выглядывать в окна, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу.

Как правило, необыкновенно шумным, суетливым и хлопотным выдавался этот день, потому что никому не давали покоя колобродившие во дворах и избах Домовые. И вовсе не из вредности или злобы, а оттого, что у них в начале весны якобы старая шкура спадала и от боли они себе места не находили. Хотя некоторые объясняли столь несолидное поведение Домовых иными причинами. Одни говорили, что на Иоанна Лествичника Домовые с ведьмами свадьбы играют, другие утверждали, что они с прочей нечистью дерутся. Какая из предложенных гипотез вернее - судить не беремся, ведь Домовой в славянской мифологии - фигура во всех отношениях загадочная. Он, например, считается куда как добродетельнее прочей нечисти, потому что в свое время отступился от Сатаны, хотя к людям так до конца и не прибился.

Говорят, "без Домового ни один дом не стоит", но на люди он предпочитает не показываться. Может быть, стесняясь того, что уж больно неказист: мал, пузат, да к тому же еще сивой шерстью с головы до пят покрыт. Но люди к своему Хозяину (а так в некоторых губерниях России называли Домового) относились с неизменным уважением. Например, перед тем как войти в хлев, где он любил время проводить, обязательно покашливали из деликатности, давая возможность Домовому спрятаться. А если в спешке все же заставали его за работой, он от смущения мог скотину испортить или устроить в хлеву пожар, не пожалев ни добра хозяйского, ни лошадей, к которым слабость питал, холя их, кормя и лелея. Иногда, если, например, сена не хватало, Домовой от усердия и жалости "к своей скотине" его у соседей подворовывал, не боясь вступить в драку с тамошним Хозяином, которому такой произвол понравиться, конечно, не мог.

Домовой всегда считался покровителем семьи, ее символом, гарантом покоя и благополучия, поэтому, переезжая на новое место, своего Домового никогда не забывали. Для этого собирали в старом доме мусор у порога и рассыпали его в новой избе или брали лапоть и со словами: "Дедушка Домовой, выходи домой. Иди к нам жить" - тащили его по дороге, аккуратно перенося через новый порог и пряча под печкой. Чтобы задобрить забытого в спешке Хозяина, брали ковригу испеченного в новой избе хлеба и в полночь, повернувшись лицом к востоку, говорили: "Пожалуй, добрый друг, к нам на угощенье". Ковригу оставляли у печки или на столе, и, если утром она была надкусана, значит, Домовой, оставив обиду, все-таки приходил.

В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Считалось, что в будущей жизни человек, съевший "лесенку", сможет взойти на небо и попасть в Рай.

Наблюдали 12 апреля за лошадьми и коровами, отмечая, что именно 12 апреля они находятся в сонном состоянии, шумно дышат, постоянно облизываются и пьют много воды. Кстати. Если лошадь пьет много – будет дождь, а если к воде практически не прикасается, то погода в ближайшее время будет ясной.

Народные приметы

Одуванчики цветут – лето будет коротким

Птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета

Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов

Пчелы начали вылетать из ульев – весна наступила, и погода в это время будет теплой

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2019 года

Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей

Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют – примета к тому, что скоро будет дождь

Гуси летят высоко в день Иоанна Лествичника – будет много дождей весной и летом.

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