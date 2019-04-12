Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник

Новости Украины: За неделю до Светлого праздника Пасхи будем отмечать Вербное Воскресенье - день. в который Иисус въехал в Иерусалим.

В 2019-м Пасха выпадает на 28 апреля, а Вербное Воскресенье отмечаем неделей ранее - 21 апреля. Вербное Воскресенье завершает Вербную неделю и наступает после Лазаревой субботы. В этот день в церкви принято святить веточки вербы и сохранять их в течении всего года - до следующего праздника.

Историю, связанную с празднованием Вербного воскресенья, знают практически все. Спаситель ровно за неделю до гибели и воскресения въезжает в главный город еврейского народа – Иерусалим. Причем приехал он не на коне, а на ослике – животное, считающееся символом мира и скромности. Восторженная толпа приветствует Мессию и стелет ветви пальмы прямо по ходу его движения.

Но мы живем в стране с северным климатом, как и многие другие народы. Вот почему в наших широтах принято приобретать не пальмы (да и где их можно достать в апреле?), а веточки ивы с распускающимся почками – вербы. Эти ветви считаются символами возрождения, приятного дыхания весны, которое символизирует новые надежды и успех во всех начинаниях.

Конечно, первое, что делают в этот день – приобретают вербы и относят их в церковь, чтобы освятить. Традицию можно разделить как верующим, так и неверующим. Ведь не будет ничего дурного просто насладиться атмосферой праздника и отправиться в церковь прямо с утра. Такой сценарий приятно удивит и порадует вас и ваших близких, да и освященные вербы, верим мы в это или нет, создают особое настроение.

Традиции и обряды

Еще в древности этот праздник отмечался с особым размахом, гуляние устраивалось во многих городах - Москва, Ростов, Новгород и другие. Однако с течением времени этот день стали праздновать более скромно. Но некоторые традиции бытуют и в наше время.

Например, в ночь на Вербное воскресение принято проводить в храме освящая ветки Вербы, заранее сорванные около ближайших рек. Утром же было принято слегка бить ветками вербы своих детей со словами: "Не я бью, верба бьет!". Таким образом, родители очищали своих детей от сглазов, порчи, злых духов. Тот же обряд проводился и с взрослыми. Многие верили, что это поможет привлечь здоровье, быть более крепким и сильным.

Надо заметить, что ветки вербы которые собирались нести в храм на освящение нужно срезать только с молодых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. Также, согласно народным поверьям, в Вербное Воскресенье нельзя брать ветки с деревьев, у которых есть дупла, а также с тех, что растут рядом с кладбищем. Не рекомендовалось брать ветки с деревьев, которые склоняются над водой, ведь по ночам на них могли отдыхать водяные и русалки.

Также, чтобы никакая хворь и болезнь не прицепилась, люди проглатывали почки освященной вербы. Этот обряд использовали и для привлечения удачи в новых начинаниях. Многие в те времена перед тем, как начинать какое-то важное дело, съедали три почки.

Девушки, которые хотели выйти замуж за определенного парня, весь день, с утра и до самого вечера думали об этом парне. И уже в скором времени готовились к свиданию.

А вот, чтобы увеличить свой достаток, в древности люди сажали цветок или же пересаживали комнатные растения. Считалось, что такие растения и приносят богатство в дом. Если же цветок завянет, то никакой прибыли не будет, а даже наоборот, верили, что вскоре ждут огромные финансовые потери. Поэтому этот цветок пытались хранить и ухаживать за ним особенно тщательно.

Ветки вербы, принесенные из храма, хозяйки сохраняли целый год, и ставили их в переднем углу избы у иконы. Когда же весна вступала в свои права, то, люди выгоняли скот именно этой веткой. Согласно поверьям это способно уберечь скот от болезней.

Когда же начинался посевной сезон, то на поле обязательно втыкали в землю ветки вербы. Так они верили, что это способствует богатому урожаю, и спасает его от напастей.

Многие женщины почки этого растения пытались сохранить на случай болезни. Когда же в доме кому-то нездоровится, то жены пекли пироги с почками вербы, добавляли их в воду и чай и ждали скорого выздоровления.

Очень часто в этот день устраивались так называемые вербные базары, где и устраивались пышные гулянья, продавали множество товаров и устраивали разные карусели и игры. Одним из основных обычаев таких ярмарок продажа вербных херувимов (ветки вербы, украшенные ангелами).

Как и во все великие церковные праздники, так и в этот день нельзя работать и готовить горячие блюда. Поэтому женщины готовили для своих домочадцев заранее. При этом стоит отметить, что праздничный стол должен был быть умеренным, так как еще продолжается Великий пост.