Скачать
Пятница, 12.04.2019
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен

ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В ПЦУ считают, что проект возрождения империи, который пытаются нынче реализовать власти Российской Федерации, невозможен без Украины.

Представитель Православной церкви Украины при европейских институциях архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что проект возрождения империи, который пытаются нынче реализовать власти Российской Федерации, невозможен без Украины.

"Без Украины, где сосредоточено более 40% всей сети РПЦ, имперский проект невозможен, также как в государственном, политическом, экономическом и социальном плане. Именно поэтому так сильно пытаются держать Украинскую православную церковь. Независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в пятницу.

При этом архиепископ Евстратий выразил убеждение, что сегодня продолжается борьба относительно того, будет ли глобальное православие двигаться со всем миром вперед, или вернется назад в "имперскую средневековую парадигму".

Кремль и РПЦ шантажируют православные церкви, чтобы не признавали ПЦУ

"Сейчас Вселенский патриарх представляет то видение православия, которое двигается вперед, а Московских патриархат - имперскую модель", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кремль, Россия, Церковь, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
04 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Рецепт дня: цукаты из моркови
Рецепт дня: цукаты из моркови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь