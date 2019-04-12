ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен

Новости Украины: В ПЦУ считают, что проект возрождения империи, который пытаются нынче реализовать власти Российской Федерации, невозможен без Украины.

Представитель Православной церкви Украины при европейских институциях архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что проект возрождения империи, который пытаются нынче реализовать власти Российской Федерации, невозможен без Украины.

"Без Украины, где сосредоточено более 40% всей сети РПЦ, имперский проект невозможен, также как в государственном, политическом, экономическом и социальном плане. Именно поэтому так сильно пытаются держать Украинскую православную церковь. Независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в пятницу.

При этом архиепископ Евстратий выразил убеждение, что сегодня продолжается борьба относительно того, будет ли глобальное православие двигаться со всем миром вперед, или вернется назад в "имперскую средневековую парадигму".

"Сейчас Вселенский патриарх представляет то видение православия, которое двигается вперед, а Московских патриархат - имперскую модель", - сказал он.