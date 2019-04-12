"Поехали!": как Юрий Гагарин покорял космическое пространство 12 апреля 1961 года ракета-носитель "Р-7", созданная на заводе "Прогресс" в Куйбышеве (ныне Самара), вывела космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. С этого момента началась эра по завоеванию человеком космоса.