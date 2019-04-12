Стало известно, когда человечество переселится на другие планеты

Новости Украины: Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда люди найдут планеты, похожие на Землю, а также через лет начнутся полеты на Марс.

Астролог прогнозирует, что ждать первой экспедиции на Марс осталось недолго.

"По моим прогнозам, через 4300 лет, когда начнется Эпоха Стрельца, эпоха межзвездного пространства, мы все улетим, все будем бороздить просторы космоса. К тому времени, вероятнее всего, Земля будет истощена и непригодна для жизни. Людям просто придется открывать новые планеты. И хотя это звучит фантастически, однако даже Нострадамус предсказывал, что земляне будут открывать дальние космические пространства", - отметил он.

Он добавил, что Стрелец – это эпоха открытия новых звезд, планет и пространств.

"В Эпоху Стрельца найдутся планеты, которые будут очень похожи на Землю. Найдутся возможности, чтобы через "черные клапаны" (червоточины, "заячьи норки") моментально попадать в другие галактики и измерения. В каком-то смысли мы сами станем НЛО. Так, например, за две секунды мы легко сможем оказаться в системе Сириуса", - объяснил астролог.

Что касается ближайшего будущего, то по словам Росса, после соединения Юпитера и Сатурна в знаке Водолея, а потом и вхождение в него Плутона, начнутся полеты на Марс.

"Это будет где-то в 2025-2027 годах. Наиболее вероятно это будет, когда Уран войдет в Близнецы, а это произойдет в 2027 году. Уран символизирует это космос, ракеты, а Близнецы – это путешествия в иные миры. В это время состоится первая экспедиция на Марс. Так что ждать осталось недолго", - сказал эксперт.

"Я думаю, что Илон Маск скоро приведет человечество к этому, его дело будет работать, как часики. Но для многих, кто отправится на Марс, это путешествие будет билетом в один конец. Хотя у нас много экстремалов, которые не захотят возвращаться на Землю", - резюмировал он.