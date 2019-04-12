Скачать
Пятница, 12.04.2019
Кабмин: Цены на газ для населения всегда будут ниже, чем для промышленности
Украинцам пообещали цены на газ ниже, чем для промышленности
Обострение на Донбассе: с начала "мартовского перемирия" погибли 12 украинских воинов
С начала "мартовского перемирия" погибли 12 украинских воинов
Ломаченко: Кролла находится в лучшем положении, чем я
Ломаченко: Кролла находится в лучшем положении, чем я
Светлана Лобода показала своих "лободят"
Светлана Лобода показала своих "лободят"

Стало известно, когда человечество переселится на другие планеты

Стало известно, когда человечество переселится на другие планеты
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда люди найдут планеты, похожие на Землю, а также через лет начнутся полеты на Марс.

Астролог прогнозирует, что ждать первой экспедиции на Марс осталось недолго.

"По моим прогнозам, через 4300 лет, когда начнется Эпоха Стрельца, эпоха межзвездного пространства, мы все улетим, все будем бороздить просторы космоса. К тому времени, вероятнее всего, Земля будет истощена и непригодна для жизни. Людям просто придется открывать новые планеты. И хотя это звучит фантастически, однако даже Нострадамус предсказывал, что земляне будут открывать дальние космические пространства", - отметил он.

Он добавил, что Стрелец – это эпоха открытия новых звезд, планет и пространств.

"В Эпоху Стрельца найдутся планеты, которые будут очень похожи на Землю. Найдутся возможности, чтобы через "черные клапаны" (червоточины, "заячьи норки") моментально попадать в другие галактики и измерения. В каком-то смысли мы сами станем НЛО. Так, например, за две секунды мы легко сможем оказаться в системе Сириуса", - объяснил астролог.

Астрономы смогли получить первое в истории фото черной дыры

Что касается ближайшего будущего, то по словам Росса, после соединения Юпитера и Сатурна в знаке Водолея, а потом и вхождение в него Плутона, начнутся полеты на Марс.

"Это будет где-то в 2025-2027 годах. Наиболее вероятно это будет, когда Уран войдет в Близнецы, а это произойдет в 2027 году. Уран символизирует это космос, ракеты, а Близнецы – это путешествия в иные миры. В это время состоится первая экспедиция на Марс. Так что ждать осталось недолго", - сказал эксперт.

"Я думаю, что Илон Маск скоро приведет человечество к этому, его дело будет работать, как часики. Но для многих, кто отправится на Марс, это путешествие будет билетом в один конец. Хотя у нас много экстремалов, которые не захотят возвращаться на Землю", - резюмировал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспедиция, Марс, Астрология, Астролог, Экспедиция на Марс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
04 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам обещают &quot;опасные&quot; заморозки
Украинцам обещают "опасные" заморозки
В Украине увеличились заповедные территории
В Украине увеличились заповедные территории
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
&quot;18 ей уже&quot;: Сергей Жуков трогательно поздравил дочь с днем рождения
"18 ей уже": Сергей Жуков трогательно поздравил дочь с днем рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь