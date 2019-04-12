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Митрополит Епифаний: Мы гордимся, когда нас называют бандеровцами

Митрополит Епифаний: Мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинцы гордятся, когда их называют потомками героя украинского национального освободительного движения Степана Бандеры.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний убежден, что украинцы гордятся, когда их называют потомками героя украинского национального освободительного движения Степана Бандеры.

Такое мнение выразил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера, сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви.

"История университета показывает, что среди его выпускников было много тех, которые на самом деле не словом, а делом, любили свою украинскую землю и её народ. В их числе следует отметить и вспомнить гения украинского национального и нациесозидающего духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся", - отметил владыка.

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Он заметил, что для некоторых такое наименование является ругательным, но "для нас это честь". "Ибо наша земля породила таких славных героев, которые когда-то говорили, что наступит время и один будет говорить "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям Слава!". Мы с вами дождались этого времени», - сказал Митрополит Епифаний.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

20 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Герой Украины с вручением ордена Державы (посмертно).

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Степан Бандера, Митрополит, Епифаний, ПЦУ.
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