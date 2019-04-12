Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с праздником

Новости Украины: Украина активно сотрудничает в сфере космонавтики с 30 странами мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил работников украинской ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником, а также Всемирным днем авиации и космонавтики, подчеркнув, что благодаря ученым, конструкторам и производственникам Украина занимает достойное место рядом с ведущими странами мира.

"Космическая отрасль - огромный катализатор современной науки и техники, становится одним из главных двигателей мирового научно-технического прогресса. Она стимулирует развитие ряда смежных отраслей - электроники, материаловедения, машиностроения, вычислительной техники, энергетики. Благодаря ежедневной работе наших ученых, конструкторов и производственников Украина занимает достойное место рядом с ведущими странами мира, имея мощный комплекс ракето- и авиастроения", - говорится в поздравлении А.Турчинова, распространенном пресс-службой СНБО в пятницу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны напомнил, что в 2018г при участии Украины были осуществлены успешные пуски ракетоносителей "Антарес" - совместнгого проекта с США, и ракетоносителей "Вега" по программе Европейского космического агентства (ESA).

"В сфере космонавтики наше государство активно сотрудничает с 30 странами мира. Недавно подписано соглашение с Европейским космическим агентством по программе дистанционного зондирования Земли из космоса "Copernicus" с целью дальнейшего использования полученных данных и космических технологий для противодействия кризисным вызовам и решения задач в экономической, сфере безопасности, научной и других сферах жизнедеятельности", - отметил А.Турчинов.

По его словам, космические технологии и информационные системы внедряются в сферу национальной безопасности и обороны Украины.

"Ведущие предприятия оборонной промышленности активно участвуют в реализации отечественной ракетной программы, в частности, создании современных ракетных комплексов, ракет и их комплектующих изделий для повышения возможностей Вооруженных сил Украины и создания мощного ракетного щита нашего государства. Украинские военно-транспортные самолеты признаны одними из лучших в мире", - подчеркнул А.Турчинов.

Вітаю працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом!У космонавтиці ми активно співпрацюємо з30країнами світу!

Лише в минулому році відбулись успішні пуски ракетоносіїв«Антарес»-США,та ракетоносіїв«Вега»-Європейське космічне агентство(ESA).https://t.co/IQGg3EkqD1 pic.twitter.com/SdBbe78c1F — Олександр Турчинов (@Turchynov) 12 апреля 2019 г.

Секретарь СНБО Украины пожелал работникам украинской ракетно-космической отрасли "крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и новых достижений в интересах национальной безопасности и обороны Украины".