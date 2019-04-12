Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому

Новости Украины: Журналисту Василию Муравицкому продлили домашний арест до 3 мая.

Суд отклонил ходатайство адвоката подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого в замене меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 23 часов вечера до 6 утра. Соответствующее постановление объявлено на заседании Королевского районного суда города Житомира, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ходатайство защитника Светланы Новицкой об изменении меры пресечения, а именно изменить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Муравицкого на домашний арест с 23 часов вечера до 6:00 утра, оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - зачитала решение коллегии председательствующая на заседании судья Нина Янчук. На заседании суд продолжил рассмотрение письменных доказательств, которые предоставил прокурор Вадим Левченко. В частности, он ознакомил с протоколом о результатах проведения негласных следственно-сыскных действий от 6 февраля 2017 года.

Прокурор зачитал переписку в Facebook, Telegram и по электронной почте, которую, по его словам, вел Муравицкий. В письмах и сообщениях обсуждались предлагаемые темы для публикаций, а также круглых столов и пресс-конференций, кандидатуры спикеров и размеры оплаты их комментариев и выступлений. Кроме того, речь шла о возможности организации митингов и пикетов и упоминались адресованные подозреваемому денежные переводы.

Адвокат Новицкая настаивала, что протокол и диск к нему являются очевидно недопустимыми доказательствами и заявила ходатайство об их отклонении. Коллегия судей отказала защитнице и приняла решение включить предоставленные прокурором доказательства к материалам дела.На предыдущих заседаниях Новицкая заявляла ходатайство об отводе коллегии судей и неприменении к Муравицкому никакой меры пресечения. Ходатайства были отклонены.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 апреля. Домашний арест Муравицкого продлится до 3 мая. Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству, Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. Вместо трех адвокатов, представлявших интересы Муравицкого, у него сейчас одна защитница Светлана Новицкая.