Скачать
Пятница, 12.04.2019
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому

Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
23:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Журналисту Василию Муравицкому продлили домашний арест до 3 мая.

Суд отклонил ходатайство адвоката подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого в замене меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 23 часов вечера до 6 утра. Соответствующее постановление объявлено на заседании Королевского районного суда города Житомира, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ходатайство защитника Светланы Новицкой об изменении меры пресечения, а именно изменить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Муравицкого на домашний арест с 23 часов вечера до 6:00 утра, оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - зачитала решение коллегии председательствующая на заседании судья Нина Янчук. На заседании суд продолжил рассмотрение письменных доказательств, которые предоставил прокурор Вадим Левченко. В частности, он ознакомил с протоколом о результатах проведения негласных следственно-сыскных действий от 6 февраля 2017 года.

Прокурор зачитал переписку в Facebook, Telegram и по электронной почте, которую, по его словам, вел Муравицкий. В письмах и сообщениях обсуждались предлагаемые темы для публикаций, а также круглых столов и пресс-конференций, кандидатуры спикеров и размеры оплаты их комментариев и выступлений. Кроме того, речь шла о возможности организации митингов и пикетов и упоминались адресованные подозреваемому денежные переводы.

Адвокат Новицкая настаивала, что протокол и диск к нему являются очевидно недопустимыми доказательствами и заявила ходатайство об их отклонении. Коллегия судей отказала защитнице и приняла решение включить предоставленные прокурором доказательства к материалам дела.На предыдущих заседаниях Новицкая заявляла ходатайство об отводе коллегии судей и неприменении к Муравицкому никакой меры пресечения. Ходатайства были отклонены.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 апреля. Домашний арест Муравицкого продлится до 3 мая. Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству, Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело Януковича: Суд в США вынес приговор соратнику Манафорта

Подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. Вместо трех адвокатов, представлявших интересы Муравицкого, у него сейчас одна защитница Светлана Новицкая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Домашний арест, Василий Муравицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
04 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Украина начала поставки газа в Венгрию
Украина начала поставки газа в Венгрию
Фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; поместили в карцер
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в карцер
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь