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Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище

Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище

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Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня по церковному календарю День Ипатия Чудотворца, хотя в народе день называют Огнищем.

13 апреля люди почитают святого Ипатия Чудотворца, которого всегда считали великим целителем и миротворцем. Он обладал чудодейственной силой и мог исцелять любые раны. Но больше всего Ипатий благоволил женщинам, особенно беременным и кормящим молодым матерям. Поэтому сегодня беременные и кормящие молятся Ипатию, чтобы он сделал беременность успешной, роды легкими и быстрыми, а молоко чтобы всегда прибывало и никогда не убывало. Говорят, Ипатий даже может остановить сильное кровотечение во время родов и вернуть молоко даже после прекращения лактации. Поэтому святому молятся при любых неполадках с "женским" здоровьем.

Говорили, что женщины, родившиеся 13 апреля, являлись "огнищанками". Они набирали пылающее топливо из печи и разводили костры, которые, согласно древним верованиям, являлись спасительными и позволяли излечить различные болезни. Тяжелобольного человека 13 апреля проносили через костер, чтобы он выздоровел. Также верили, что огонь помогает сохранить целым и исправным весь инвентарь, который используется при проведении полевых работ.

Этот день считается исконно женским. Не только потому, что Ипатий Чудотворец помогает преимущественно слабой половине человечества. А и потому, что сегодня открывается природная женская сила в каждой женщине. Прикосновения женщины сегодня действительно чудотворны. Поцелуй матери может вылечить ребенка от болезни, прикосновение жены успокоит мужа. Каждая женщина сегодня может нести гармонию, мир, здоровье и любовь каждому человеку на этом свете.

Приметы на 13 апреля говорят, что особую магию сегодня приобретает и огонь. Он способен очищать тело и дух. Поэтому в доме сегодня нужно зажигать свечи — они изгонят из жилища все дурное. А если нужно, чтобы очень больной человек выздоровел, то вокруг его тела нужно обвести пламенем свечи. Если это сделает женщина, результат будет очень сильным. А если это сделает огнищанка, то болезнь отступит почти моментально.

Приметы на 13 апреля

Приметы на 13 апреля очень важны, так как помогают женщинам использовать на полную свою женскую силу, которая сегодня пробуждается во всех дочерях Евы.

  • Синее небо при безветренной погоде, а также прозрачные облака – будет дождь
  • Солнечный день – примета к тому, что лето теплым будет
  • У клена и березы сок выделяется – жди потепления
  • Чем прозрачнее облака, тем тише погода, но дождь возможен
  • Перелетные птицы слетаются стаями – примета того, что будет весна с хорошей погодой
  • Солнечный день 13 апреля – жди потепления на длительный срок
  • Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода еще будут держаться
  • Невкусный березовый сок – будет хороший урожай хлеба
  • Вода 13 апреля течет и пенится – ожидай дождя
  • Дым коромыслом из трубы – потепления жди

Знаменательные события в истории: 13 апреля 2019 года

  • Утренний туман 13 апреля стелется облаками – будет дождь.
  • Если же туман падает на землю – жди сухой погоды
  • Утих ветер – еще будут заморозки
  • Дождь утром – лето тоже мокрым будет.

Сегодня женщинам нельзя никому желать зла, сердиться и злиться, так как все проклены сбудутся.

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