На Европейской математической олимпиаде для девушек победили украинские школьницы

Новости Украины: Украинская команда в Европейской математической олимпиады для девушек принимает участие с 2012 года, за этот период украинские школьницы трижды выигрывали.

В Киеве в пятницу, 12 апреля, прошла церемония награждения призеров и участников Европейской математической олимпиады для девушек.

Сообщается, что украинские девочки заняли первое место с общим результатом 115 баллов. В личном зачете Екатерина Горох (ученица 11-го класса № 145), Карина Нечипорук (ученица 11-го класса лицея №208), Влада Петрусенко (ученица 11-го класса Новопечерской школы) завоевали золотые медали, Олеся Билык (ученица 11-го класса КПНЛ № 145) завоевала "бронзу".

Отмечается, что в 2019 году в EGMO принимали также участие еще четыре украинские школьницы, которые также продемонстрировали высокие результаты - ученица 9-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" Маргарита Баклан, ученица 8-го класса лицея "Научная смена" Роксолана Иванчук и ученица 10-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" Ольга Жур получили бронзовые медали. Кроме того, ученица 10-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" Алиса Баклан получила поощрительную награду.

Сообщается, что украинская команда принимает участие в EGMO с момента начала олимпиады в 2012 году. За этот период украинские школьницы трижды становились лучшей командой по суммарному количеству баллов в официальном зачете. Отмечается, что ни одной из других стран не удалось повторить такие высокие результаты. Известно, что второе место в командном зачете заняла команда Болгарии, на третьем - команда из Польши.

Согласно информации, всего на олимпиаду в Киев приехали 49 команд из разных стран. Кроме участников из Европы, к соревнованиям также присоединились представительницы США, Японии, Мексики, Австралии, Канады, Чили, Бразилии, Саудовской Аравии, Индии и тому подобное. В этому году Европейская математическая олимпиада для девочек (European Girl's Mathematical Olympiad, EGMO) проходила в Киеве 7-12 апреля.