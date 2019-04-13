Украинцам с сентября могут прекратить оплату больничных

Новости Украины: Фонд социального страхования задолжал по выплатам пособия по временной нетрудоспособности 1,6 млрд грн, с сентября выплаты могут полностью прекратиться.

Украинский омбусмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook заявила, что Фонд социального страхования Украины накопил долг в 1,6 млрд грн. В связи с такой ситуацией, существует вероятность того, что с сентября страховые выплаты могут совсем прекратиться. Такою информацию она выяснила в Фонде социального страхования после многочисленных обращений украинцев к ней с целью выяснить ситуацию с задержкой выплат.

По словам Денисовой, о такой ситуации ей лично сообщил исполняющий обязанности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергей Нестеров. По его информации, на сегодняшний день задолженность Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней. Из-за такой огромной суммы задолженности, в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться.

Денисова объяснила, что задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год.

С целью проведения детального анализа, принятия срочных мер для решения ситуации и предоставления рекомендаций по решению данной ситуации правительству, Денисова попросила исполняющего обязанности директора Фондапредоставить ей документальное подтверждение его объяснений.