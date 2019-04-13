Скачать
Суббота, 13.04.2019
Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
В МВД накануне дебатов обратились к Порошенко и Зеленскому
В МВД накануне дебатов обратились к Порошенко и Зеленскому
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис

Украинцам с сентября могут прекратить оплату больничных

Украинцам с сентября могут прекратить оплату больничных
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Фонд социального страхования задолжал по выплатам пособия по временной нетрудоспособности 1,6 млрд грн, с сентября выплаты могут полностью прекратиться.

Украинский омбусмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook заявила, что Фонд социального страхования Украины накопил долг в 1,6 млрд грн. В связи с такой ситуацией, существует вероятность того, что с сентября страховые выплаты могут совсем прекратиться. Такою информацию она выяснила в Фонде социального страхования после многочисленных обращений украинцев к ней с целью выяснить ситуацию с задержкой выплат.

По словам Денисовой, о такой ситуации ей лично сообщил исполняющий обязанности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергей Нестеров. По его информации, на сегодняшний день задолженность Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней. Из-за такой огромной суммы задолженности, в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться.

Денисова объяснила, что задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год.

Супрун назвала, какие бесплатные услуги предоставляет семейный врач

С целью проведения детального анализа, принятия срочных мер для решения ситуации и предоставления рекомендаций по решению данной ситуации правительству, Денисова попросила исполняющего обязанности директора Фондапредоставить ей документальное подтверждение его объяснений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Долги, Задержки, Людмила Денисова, Фонд соцстрахования, Выплата больничных, Задержки выплат больничных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
02 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
04 Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
05 Ломаченко - Кролла: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Открыт первый банк грудного молока в Украине
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь