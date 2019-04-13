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Суд Венгрии наказал 51 украинца за подделку документов при получении гражданства

Суд Венгрии наказал 51 украинца за подделку документов при получении гражданства
15:55 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Венгрии разоблачили мошенническую схему по подделыванию документов при получении гражданства Венгрии, 39 украинцев оштрафовали, 12 - вынесли приговоры.

В венгерском городе Ньиредьхаза в четверг, 11 апреля, районный суд вынес приговоры относительно 51 украинца по обвинению в подделке документов при получении гражданства Венгрии. эту информацию сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на пресс-секретаря суда Далма Решана.

Согласно информации издания, 12 обвиняемых приговорены к условным приговорам -  от 2 до 10 лет заключения.  В отношении остальных 39 украинцев, суд принял решение оштрафовать их на сумму в 50 тыс. форинтов (около 5 тыс. грн. - прим. ред.). Сообщается, что самый большой срок получили два украинца, так как они имеют как гражданство Украины, так и Венгрии.

В суде они признали, что использовали мошеннические действия и фальсификацию ради оказания помощи украинцам за денежное вознаграждение в получении гражданства Венгрии.

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Сообщается, что обвиняемые искали украинцев, не владеющих венгерским языкома позже и тех, которые хорошо владеют. После этого, изготавливались украинские паспорта, где одни фотографии заменялись на другие. Таким методом, мошенникам удавалось подавать фальшивые документы другими лицами и проходить тест на знание венгерского языка в районных отделениях. 

Выяснилось, что мошенническая схема была организована с 2014 года. При этом, гражданство Венгрии по упрощенной процедуре можно получить с 2011 года. По информации, с января 2019 года прокуратура Венгрии  возбудила по меньшей мере 370 дел против украинцев за подделку документов на получение венгерского гражданства.

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Украинцы, Граждане Украины, Получение, Мошенническая схема, Гражданство Венгрии.
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