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США передали Украине 35 "Хаммеров" для нужд армии

США передали Украине 35 "Хаммеров" для нужд армии
16:26 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Новости Украины: США в последнее время предоставили Украине военную помощь на более чем 400 млн долларов.

США в последнее время предоставили Украине военную помощь на более чем 400 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются 35 боевых машин "Hummer". Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", - отметил министр.

Вся предоставленная помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

В Одесский порт прибыла партия военной техники из США

По словам главы оборонного ведомства, в последнее время США оказали помощь Украине на более чем 400 млн долларов.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - сообщил Полторак.

Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный ОПК.

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США, МОУ, Степан Полторак, Военно-техническая помощь.
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