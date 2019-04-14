Супрун напомнила, как безопасно ездить на велосипеде

Новости Украины: Ульяна Супрун: Глупо выезжать на дороги на велосипеде, не прочитав правила дорожного движения.

И.о. министра здравоохранения советует украинцам как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В частности, ездить на велосипеде. В то же время она просит помнить о безопасности. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook.

В частности, она напомнила, что в прошлом году в Киеве и окрестностях города было зафиксировано 119 ДТП с велосипедистами. 4 велосипедиста погибли, еще 4 получили тяжелые травмы с угрозой для жизни, 12 велосипедистов сломали конечность или получили другие травмы средней степени. "Были аварии по вине как водителей авто и пешеходов, так и самих велосипедистов, - пишет Супрун. - Большую часть из них можно было бы предотвратить, если бы участники движения соблюдали правила дорожного движения".

Поэтому она напоминает, что глупо выезжать на дороги общего назначения, ни разу не прочитав правила дорожного движения. И советует обратить особое внимание на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта. Также она отметила, что пешеходный переход велосипедисты должны переходить пешком, ведя велосипед рядом.

Руководительница Минздрава также советует тренировать привычку "чувствовать" трафик и прогнозировать действия других участников движения, изучить свои основные маршруты, остановки общественного транспорта, перекресток, скопление авто или потенциально опасные участки. И напоминает, что регулярное техническое обслуживание велосипеда - гарантия того, что в ответственный момент у вас не откажут тормоза. Шлем не является обязательным с точки зрения ПДД, но его необходимость продиктована здравым смыслом, состоянием дорог, поведением некоторых водителей и опытом велосипедистов, считает руководительница Минздрава. А "светоотражающие элементы на велосипеде и одежде, яркий жилет, активный свет спереди и сзади помогут вам обозначить себя и избежать многих неприятных ситуаций".

Супрун напоминает, что город днем и ночью очень разный, и советует учитывать это, если есть необходимость ехать даже по стандартному маршруту, но в другое время суток, чем обычно.

"Водители - не телепаты и не могут знать ваших намерений, поэтому обязательно показывайте, что хотите повернуть, остановиться или осуществить другой маневр", - пишет Супрун. Новичкам Супрун советует отработать на безопасной площадке навыки экстренного торможения, чтобы понять как велосипед ведет себя в заносе. Первые выезды осуществлять в компании опытных коллег, которые смогут подстраховать и дать конкретные советы.